Cargas de drogas são apreendidas em laje de residência abandonada. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/03/2021 00:00 | Atualizado 31/03/2021 12:13

ITAPERUNA - Cento e dois pinos de cocaína de R$20 cada e 48 pinos de R$25 cada; 04 sacolés (R$50 cada); 12 pequenos tabletes de maconha e 60 pedras de crack de R$10 foram apreendidos no Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam nas equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II) e setor "Bravo II" da 1ª Cia foram à Rua Valdir Macedo verificar a existência de uma mochila com drogas que estaria escondida em uma casa abandonada. Durante diligências, foi encontrado o objeto, em cima da laje por baixo do telhado, com os materiais entorpecentes. O fato foi apresentado à 143 DP onde após perícia constatou-se 197,6g cocaína; 0,6g crack e 25,3g maconha. Não foi possível identificar o proprietário das drogas.

Cargas de drogas são apreendidas em laje de residência abandonada. Foto: divulgação