Santo Antônio de Pádua: Jovem é preso por tráfico de drogas durante ação do 36º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/03/2021 12:42 | Atualizado 31/03/2021 13:06

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, bairro Cehab, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM encontraram um tablete grande de maconha e 50 pinos de cocaína em uma residência na pela Rua B. Após denúncias sobre a venda de entorpecentes, os agentes fizeram patrulhamento e suspeitaram da atitude do rapaz. Após a abordagem, os militares foram até a residência do suspeito onde encontraram o material apreendido.