Itaocara: Homem tenta fugir de abordagem, mas é preso por tráfico durante ação do 36° BPM. Foto: diovulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/04/2021 11:54

Itaocara - Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Cidade Seca, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em patrulhamento pela Rua Projetada avistaram o suspeito trafegando em uma moto vermelha e quando o mesmo percebeu a chegada dos militares ele teria fugido. Ao perceber que seria abordado ele teria arremessado um objeto de cor esverdeada, em direção a pista de baixo. O envolvido foi detido e durante buscas foi encontrado o material contendo 30 papelotes de cocaína. O fato foi apresentado à 135 DP sendo o homem autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.