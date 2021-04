Em Itaperuna, Comitê avalia retomada das atividades educacionais. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/04/2021 13:26

ITAPERUNA - Em meio a muitos questionamentos e algumas desinformações sobre a retomada das atividades educacionais no município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, é importante destacar que existe um comitê que avalia todas as possibilidades de retomada das atividades educacionais. Não é algo que possa ser determinado por uma única pessoa, é um trabalho criteriosos que envolve uma série de profissionais e representantes de diversos setores.

O decreto 6385 de 16 de fevereiro de 2021, em seu §1º, visa a retomada gradual das atividades educacionais, criando comitê de acompanhamento e aprovação de planos e projetos com um membro representativo dos seguintes setores: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Instituições de Ensino Conveniadas, Instituições de Ensino Privada, Instituições de Ensino Superior, Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Sindicato dos Professores da Rede Pública, Sindicato dos Professores da Rede Privada, Coordenadoria Estadual de Educação – Regional Noroeste Fluminense, e Secretária Executiva para compor os trabalhos.

Publicidade

Dentre as atribuições do comitê está a aprovação ou reprovação do Plano de Retomada das Aulas das instituições. Em caso de aprovação acontece visita técnica a ser realizada pela Vigilância Sanitária do município. Em caso de reprovação, a instituição é notificada para adequação do plano.

Vale lembrar que em função do decreto 6402, de 21 de março de 2021, foram adotadas medidas no endurecimento de ações no combate à disseminação do coronavírus (Covid19), visando garantir a segurança da população no que se refere à prevenção, portanto, enquanto este decreto estiver em vigor (a priori, por 15 dias), ficam suspensas possíveis avaliações, visando o retorno à sala de aula (ainda que na modalidade híbrida), em instituições da rede privada.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Educação informa que as aulas na Rede Municipal de Ensino continuam através do sistema remoto e com o apoio da plataforma de ensino à distância, além da entrega de material – impresso – para alunos que não tem acesso a dispositivos móveis conectados à Internet. Também existe um plano de retomada às salas de aula, num primeiro momento de forma híbrida, que será apresentado em oportunidade futura.