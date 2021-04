Porciúncula: Caminhão furtado é recuperado durante ação do 29º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/04/2021 13:34

Porciúncula - Um caminhão Volkswagen VW 6.90 de cor azul, ano 1986, foi recuperado no Loteamento Bom Jardim, Santa Clara, distrito de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) durante patrulhamento pelo local observaram o veículo estacionado e ao consultarem a placa constataram o furto. Um homem de 25 anos estava próximo ao veículo. Ao ser questionado pelos agentes, ele contou que um conhecido dele, morador de Itaperuna, pediu para que levasse o caminhão para realizar reparo mecânico. Na 139ª DP foi registrada recuperação de veículo. O caminhão permaneceu na sede da Polícia Civil e o homem liberado após o registro de ocorrência.