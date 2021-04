Miracema: Policiais do 36º BPM apreendem pé de maconha, após denúncia. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/04/2021 14:08

MIARACEMA - Um pé de maconha foi apreendido na Vila José Carvalho, em Miracema, no Noroeste Fluminense. De acordo com denúncia, integrantes de uma facção criminosa estavam escondendo materiais entorpecentes na Rua Mário Ferreira da Silva. Policiais do 36º BPM foram verificar a informação e durante buscas os agentes encontram a droga. Nenhum suspeito foi localizado. A apreensão foi registrada na 137ª DP do município.