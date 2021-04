Noroeste Fluminense: Sobe para 22 o número de pacientes à espera de UTI Covid-19. Foto: Reprodução Internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/04/2021 00:30

O atual cenário da saúde pública no interior do Estado do Rio de Janeiro registrou um novo pico na fila de espera por vagas na rede SUS (Sistema Único de Saúde) para pacientes com casos mais graves do "novo coronavirus". Vinte e dois moradores do Noroeste Fluminense, no final da noite desta segunda-feira, 05, aguardavam por leitos de UTI Covid-19 (Unidades de Terapia Intensiva). O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Itaperuna - acompanha a situação na Região. O DIA conversou com o promotor Dr. Matheus Gabriel dos Reis Rezende, que foi informado pela Central de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), que as 55 vagas do SUS, de UTI no Noroeste do Rio estão todas ocupadas, sendo quarenta de cinco delas em Bom Jesus do Itabapoana; outras dez em Itaperuna e seis em Miracema. Apesar de cinco novos leitos no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), que é a referência regional no tratamento da rede pública nos casos mais graves da doença, permanece a saturação do sistema de saúde público com ocupação máxima em UTI especifica para casos do "novo coronavírus" e a fila de espera.



Novo recorde - Este é o maior registro de pacientes em estado grave da doença aguardando leitos em UTI para casos do "novo coronavirus" desde o início da pandemia. Detalhes sobre sexo, idade ou cidade onde residem os pacientes não são divulgadas.

O último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, onde está situado o HSVP, apontam que a unidade possuía no dia 05, dezessete pacientes moradores do município e outros vinte e oito dos demais cidades internados na UTI específica para a doença.