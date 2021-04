Bom Jesus do Itabapoana: Fiscalização flagra mais uma festa clandestina. Foto: divulgação/PMBJI

Por Lili Bustilho

Publicado 06/04/2021 13:11 | Atualizado 06/04/2021 13:13

Bom Jesus do Itabapoana - A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, junto com o 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna) e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou mais uma ação de fiscalização, sendo desta vez, no distrito de Santa Maria, para o cumprimento do Decreto n° 1762, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do "novo coronavírus". O ato normativo estipula medidas restritivas como a proibição de aglomerações o que significa vedação a qualquer evento, por conta do aumento no número de casos da doença na Região e a insuficiência de leitos de UTI para os pacientes mais graves. A equipe da força-tarefa foi acionada após uma denúncia feita ao Disk Aglomeração que funciona pelos telefones (22) 3833-9660 e (22) 99788-0554.