Noroeste Fluminense: CPTEC alerta para possibilidade de chuva forte acompanhadas de raios em alguma cidades. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/04/2021 12:53 | Atualizado 06/04/2021 13:29

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) aponta a possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e acompanhadas de raios entre esta terça (06/04) e quarta-feira (07/04) no Noroeste Fluminense. Confira a previsão do órgão por cidades.



Itaperuna e Italva:

PREVISÃO DE TEMPO POR PERÍODO (06/04/2021)

Variação de nuvens pela manhã com chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.

Laje do Muriaé; Cardoso Moreira; Bom Jesus do Itabapoana; São José de Ubá; Varre-Sai; Porciúncula; Miracema; Santo Antônio de Pádua; Aperibé; Itaocara e Cambuci:

PREVISÃO DE TEMPO POR PERÍODO (06/04/2021)

Variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.

O ar úmido voltou a se espalhar sobre o centro-sul do Brasil, que ficou seco nos últimos dias, segundo a Climatempo. A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera está agora contribuindo para a formação de grandes aglomerados de nuvens carregadas entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Durante esta terça-feira (06/04), há condições para pancadas de chuva em praticamente todo o Brasil. Em grande parte do Sudeste o sol aparece forte por várias horas, mas há chance de pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça. Pode chover em algumas cidades da região, como alerta formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Sudeste volta a favorecer a formação de instabilidades sobre a região e mais áreas do estado do Rio de Janeiro devem registrar chuva forte a partir desta quarta-feira.