Por Lili Bustilho

Publicado 06/04/2021 22:01

ITALVA - Uma nova iniciativa de religiosos diante da pandemia do "novo coronavírus" com oração pelos enfermos e pelos profissionais da saúde foi registrada na noite desta terça-feira, em Italva, no Noroeste Fluminense. Alguns evangélicos da cidade em um ato de clamor a Deus pedindo por cura e proteção para os envolvidos no combate à doença e pelos infectados se uniram em oração e louvores em frente ao Centro de Tratamento da Covid-19 e ao Pronto Socorro Municipal Vereador Mário Pena Filho. O DIA fez contato com um dos membros da Associação dos pastores e pastoras de Italva, o pastor Lucas Cordeiro, da igreja Assembleia de Deus, que explicou o momento de solidariedade, fé e esperança. Participaram também as igrejas Batista; Tanque de Betesta e Metodista.

"Essa ideia surgiu no dia 01 de abril, em uma das reuniões de pastores e pastoras do município, devido as necessidades que estamos vivendo não só apenas na cidade, mas em todo o mundo. Fomos amadurecendo a ideia e decidimos fazer hoje (06) tendo em vista que essa onda da Covid-19 subiu muito no Brasil", contou. Continua após vídeo.

O vice pastor da Assembleia de Deus enfatiza a busca por Deus como fundamental por ser o socorro mais presente na hora da angústia e também destaca a passagem bíblica onde Deus fala para Salomão em 2 Crônicas 7:14 onde que "se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra."

Para o pastor Lucas Cordeiro enquanto houver a necessidade e a pandemia ocorrerão outras iniciativas tanto no âmbito espiritual como social. "Nesse momento propício a gente conclama a todo o povo a estar buscando a Deus. Sabemos que a ciência está procurando uma cura, mas graças a Deus, aos cientistas e laboratórios já conseguimos a vacina. Mesmo assim temos perdido muitas vidas, então nós, como pastores, já que sou um dos membros da Associação juntamente com o pastor Gerbson da igreja Batista Memorial que esteve ali intercedendo e outros como pastor Eliezer da Tanque de Betesta; pastor Paulo da Metodista; entre vários, desejamos que Deus continue abençoando nosso povo", salientou. Assista ao momento da intercessão.