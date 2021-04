Porciúncula: Talento jovem representa o Noroeste Fluminense em reality show. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/04/2021 08:05

PORCIÚNCULA - Mais um talento musical de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, se prepara para brilhar. Iury Souza, 23 anos, morador de Purilândia, está contando os minutos para a estrela do programa “Revelações Brasil”, que acontece nesta quarta-feira, 07 de abril, às 20 horas, na TV Aparecida.

O reality show de música traz revelações musicais em diversos estilos. Iury Spuza está realizando o grande sonho de cantar em cadeia nacional. O cantor vai se apresentar no estilo que se sente mais confortável, o pop, que vai levar em canções internacionais.

“Sempre sonhei em estar na TV, então estar participando deste momento, já é uma grande realização. Sempre me inscrevo em programas de talentos porque meu objetivo é viver de música. Espero ganhar mais visibilidade durante o programa para realizar este meu grande sonho”, explica Iury.

Quem comanda a atração pela terceira vez é a apresentadora Amanda Françozo, que pontuou as novidades do reality: “Agrupar todos os estilos musicais foi uma ideia maravilhosa. Quando você vê esses talentos, essas vozes brilhando aqui no palco, dá aquela acalentada no coração. Espero que vocês amem e fiquem com a gente toda quarta à noite para curtir um programa especial”.

