Santo Antônio de Pádua: PM apreende drogas abandonadas por trio durante fuga. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/04/2021 14:30

Santo Antônio de Pádua - Dez pinos de cocaína (10g) e oito buchas de maconha (12g) foram apreendidas na parte alta do bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM em patrulhamento pelo local se depararam com três pessoas que ao avistaram a presença da equipe fugiram. Um dos envolvidos foi alcançado. Durante buscas pelo trajeto feito pelo trio o material entorpecente foi encontrado. O fato foi registrado na 136ª DP do município onde o suspeito foi liberado após prestar depoimento. Um inquérito policial será instaurado para investigar o caso.