Miracema: Jovem é detido com arma de fogo durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/04/2021 12:00

Miracema - Um jovem de 24 anos foi detido com um revólver calibre 32, desmontado e uma munição do mesmo calibre no bairro Bertho Barros, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em patrulhamento pela Rua Oscar Carneiro Cavalcantenavistaram o envolvido que ao perceber a presença policial empreendeu fuga e se escondeu em um terreno baldio. Ele foi localizado e após buscas o material foi encontrado. O fato foi apresentado na 137 DP onde o rapaz prestou depoimento e foi liberado.