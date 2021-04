Sargento do 29° BPM (Itaperuna) morre vítima da Covid-19. Foto: divulgação/PMERJ

Por Lili Bustilho

Publicado 07/04/2021 11:58 | Atualizado 07/04/2021 12:08

ITAPERUNA - Morreu em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nesta quarta-feira (07) o sargento da Polícia Militar, Robert de Oliveira Onofre, de 37 anos. Ele estava internado há cerca de 15 dias devido a complicações da Covid-19. O policial deixou esposa e dois filhos menores de idade. A família passou por outra perda recentemente, pois o pai do militar faleceu no dia 24 de março também em decorrência de complicações do "novo coronavírus".



Em nota, o 29° BPM (Itaperuna-RJ) onde o agente era lotado, lamentou a morte do guerreiro. "É com profundo pesar que informamos o falecimento de nosso irmão 3° Sargento Robert, em Itaperuna, vítima da Covid-19. Que Deus o tenha no Reino da Glória e conforte todos os amigos e familiares. Vai fazer muita falta, Binho...".

Publicidade

A esposa do sargento em suas redes sociais informava diariamente aos amigos e familiares o estado de saúde do marido. Em sua postagem nesta manhã (07) comunicando o falecimento de Robert Onofre após uma grande batalha, ela apenas escreveu: "A vontade de Deus prevaleceu, Deus deu, Deus recolheu orem por mim!", clamou.

Em reação a publicação, amigos de fardas, parentes e conhecidos de Robert deixaram registrado palavras de força para a família e demonstraram o carinho não apenas pelo profissional, mas pelo ser humano que dedicou sua vida em prol da população honrando o lema da PMERJ "Servir e Proteger", pois o policial carrega em sua trajetória na corporação o diferencial de ser incessantemente operacional no combate ao crime. Confira algumas mensagens deixadas nas redes sociais.

Publicidade

Carina Finamore - Meus sentimentos, Priscila, que o Espírito Santo possa te consolar e te dar forças. Nem sempre nossas orações são atendidas como queremos, mas se confiamos em Deus, temos a certeza que a boa, perfeita e agradável vontade Dele se cumpriu... Quem tem Deus não morre, volta para casa, a eternidade com Cristo é nosso destino final. Qualquer coisa que precisar me coloco a disposição!

Júlia Prevatto - Meus sentimentos. Que Deus te dê forças e console o seu coração.

Publicidade

Kaarla Meirelles - Meus sentimentos, prima...Que o Espírito Santo venha te consolar neste momento.

Luciano Da Silva Gouveia - Meus sentimentos! DEUS há de confortar vcs nesses dias e sempre. Deus sabe de todas as coisas mesmo que não conheçamos o plano de DEUS, ele sabe de tudo...

Publicidade

Alice Cristina - Estamos com você!!! Força



Andreia Manoel Baptista - Nossos sinceros sentimentos amiga. Conte com a gente, Andreia e Nacife.



Carla Ilidio - Meus sentimentos, forças! Deus está com vc e nós tbm.



Claudilene Santos - Meus sentimentos, meu anjo, que Deus conforte e console seu coração e de tds os familiares. Força! Deus é ctg sempre



Marcia Belo - Priscila, meus sentimentos! A dor é grande eu sei, mas Deus quis assim vai te confortar tmb



Samuel Direita Itaperuna - Que Deus te dê forças, meus sentimentos.



Eric Magalhaes - Meus sentimentos, Priscila. Que Deus conforte o seu coração, o da família e amigos.





Roberta Ribeiro Ferreira Costa - Meus sentimentos, Priscila. Ele lutou bravamente. Amigo Robert vai fazer muita falta



Thiago Tinoco - Sem palavras prima... certo que Deus é soberano...Nos apeguemos Nele (DEUS) e no seu amor! Que o E.S. nos conforte.. sempre haverá grandes lembranças do meu amigo de escola, e primo..



Maico Honorio - Meu Deus, não dar para acreditar ...Sem chão. Descanse em paz meu amigão ..Que Deus o tenha em seus braços.

Ilma Garcia - Meus sentimentos! Deus ti conforte nesse momento tão difícil. Você é uma mulher de muita fé.



Mauricio Guimarares Soares - Sei q não tem palavras nesse momento q conforte de uma perda tão grande, mas sabemos q vc fez de tudo e lutou com todas as forças. Torcemos e oramos aqui a todo tempo, mas como vc disse a vontade de Deus prevaleceu. Meus sentimentos!!!



Deuslira Miranda - Sentimentos! Deus é grande e ele vai te da força pra suportar os desígnios do Pai.



Marli Rocha - Meus sentimentos!!! É da vontade dele não devemos nos questionar!!! Força, amiga, que Deus console seu coração!!



Patrícia Dinucci Rodrigues - Meus sentimentos. Que nesse momento tão difícil o Espírito Santo consolador esteja com você e toda família.



Flavio Xavier Ferreira - Meus sentimentos, força neste momento. Eu sei como é difícil e sei que será mais difícil para dar sequência na vida, mas Deus vai te confortar e com tempo a dor vai amenizando. Mas esquecer jamais conseguiremos. Força vc é mulher guerreira.



Vanessa Hipólito - Meus sentimentos. Deus está cuidando de cada detalhe.



Laisa Monah - Priscila, faltam palavras neste momento para te confortar.. Todos os dias eu vinha aqui saber notícias sobre ele e hoje infelizmente me deparei com está notícia tão triste.. Que o Senhor traga conforto ao coração de todos! Meus sentimentos.

Publicidade



Cidinha Garcia - Minha comadre, não tenho nem palavras pra dizer, mas tenho ctz q Deus vai te dar toda força do mundo que vc precisar e para cuidar de seus filhos.



Josi Oliveira - Que Deus conforte o seu coração e o da sua família, te dê muita força e sabedoria pra seguir em frente



Thamiris Oliveira - Que Deus te dê força, como tem dado até aqui. Sinto muito!! Ela fará muita falta!



Aniele Silva - Não tenho palavras!! Estarei orando por você para Deus estar te dando forças nesse momento difícil!!!



Suely De Oliveira Brito - Que triste no mundo teremos essas aflições q o espírito santo possa consolar a todos em nome d Jesus....



Flávio Ávila - Meus sinceros sentimentos, Deus misericordioso conforte o coração de toda família, um perda irreparável para todos nós !!!



Renata Barroso - Meus sentimentos! Que notícia triste! Que Deus conforte o seu coração e toda a família neste momento de dor.



Marcelo Costa Beliene CM - Meus sentimentos! Deus conforte os corações de vocês e dê força, neste momento tão difícil! Nossa Senhora seja vosso conforto!