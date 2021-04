Miracema: Jovem abandona drogas após fugir de abordagem Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/04/2021 12:00

Miracema - Vinte e seis pinos de cocaína (26g) de R$ 10 cada; 40 buchas de maconha (20g) e uma enxada foram apreendidas no Morro do Cruzeiro, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) em patrulhamento pela Rua Laurindo Alvim Pereira observaram um rapaz de 22 anos desenterrado drogas em um quintal de uma residência abandonada. Ao perceber a presença policial o suspeito fugiu pulando muros de outras casas não sendo alcançado. Durante buscas no local, os militares encontraram o material. O fato foi apresentado à 137ª DP e um inquérito policial será instaurado.