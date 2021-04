Aperibé: Jovem é preso com arma roubada de PM em Olaria, no Rio. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/04/2021 14:00

Aperibé - Um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação em Ponte Seca, no município de Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua Genocy Coelho da Silva verificar denúncia de disparo de arma de fogo. Os agentes realizaram incursão no local e um suspeito, ao perceber a presença dos militares, fugiu invadindo uma residência. O morador do imóvel autorizou a entrada da equipe onde o envolvido foi localizado no quarto com um revólver calibre 38 da marca Rossi; cinco munições intactas; uma cápsula calibre 38 e 5 pinos de cocaína (1,97g).

O fato foi apresentado à 136ª DP e ao realizar consulta no número da série da arma de fogo foi constatado que era de propriedade de um policial militar que foi vítima de roubo, em 2016, na Rua Maria Rodrigues, em Olaria, no Rio de Janeiro. O jovem foi autuado com base no artigo 28 da Lei 11.343/06; artigo 180 do CP e artigo 14 da Lei 10.826/03. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.