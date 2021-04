Italva prorroga restrições de combate à Covid-19 por mais 15 dias. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/04/2021 10:12 | Atualizado 08/04/2021 10:20

Italva - O Prefeito de Italva, no Noroeste Fluminense, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, prorrogou por mais 15 dias as medidas de restrição para conter o avanço da pandemia da Covid-19. Após reunião realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Itaperuna – com os prefeitos da Região, foi acordado que os municípios mantivessem as regras de enfrentamento à doença já definidas anteriormente, uma nova conferência está prevista para o dia 12/04 quando uma nova avaliação será feita em conjunto.



Comércio não essencial pode atender até às 17 horas e o essencial até às 21 horas. Bares, lanchonetes, quiosque e similares só por delivery e fica restrita a circulação em vias públicas entre às 22h e às 5h, entre outras medidas.



Vacinômetro - A Secretaria Municipal de Saúde de Italva já vacinou 9,41% da população contra o "novo coronavírus", média superior à do Estado do Rio de Janeiro (8,16%), e o País, que imunizou 10,4% dos brasileiros. Até esta quarta-feira (07/04), mais de 1.900 pessoas já tinham recebido a primeira dose da vacina no município, Sendo 1441 pela primeira dose e 471 pela segunda dose.

Denúncia sobre descumprimento do decreto - A prefeitura ressalta a importância da participação da população por meio de denúncias feitas ao "Disk Aglomeração" que funciona pelo número 190 ou Whatsapp (22) 99911-5177.