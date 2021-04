Garrucha é encontrada em cemitério durante ação do 29° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/04/2021 13:48

ITAPERUNA - Uma garrucha pintada nas cores vermelha e preta, além de duas munições intactas de calibre 38 foram apreendidas no distrito de Boa Ventura, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) durante buscas no cemitério localizado na Rua Sinélia Ribeiro encontraram a arma de fogo. Os agentes souberam que possivelmente o objeto pertencia a um homem, que chegou recentemente ao distrito.

O suspeito foi localizado na residência dele e negou ser o proprietário da guarrucha. A avó do homem de 27 anos autorizou buscas na residência. Embaixo da caixa d’água havia uma porção de erva prensada e um cigarro. Os materiais foram encaminhados à perícia e o resultado foi inconclusivo para maconha. O fato foi apresentado à 143ª DP onde o rapaz prestou depoimento e foi liberado. A arma e munições permaneceram apreendidas.