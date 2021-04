Miracema: Motorista é preso por tráfico durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/04/2021 16:00 | Atualizado 09/04/2021 16:06

Miracema - Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Rodagem, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em patrulhamento pela Rua Joaquim Rosa Gama avistaram um veículo em atitude suspeita e realizaram abordagem sendo localizado na parte debaixo do banco do motorista: 75 pinos de cocaína e 01 aparelho celular. O fato foi registrado na 137 DP sendo o miracemense autuado no art 33 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde deve ficar à disposição da Justiça.