Sepultamento de uma das vítimas no cemitério de São José do Calçado, ES. Foto: Blog Alan Gonçalves/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/04/2021 15:49 | Atualizado 09/04/2021 16:02

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A Polícia Civil de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, investiga uma caso que envolve a troca de dois corpos de pacientes que morreram no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em decorrência da Covid-19 e um destes foi sepultado pela família errada. Não bastasse o sofrimento diante da morte, a sobrinha de uma aposentada de 77 anos - residente na cidade capixaba de São José do Calçado (ES) -, disse, em um vídeo que circula nas redes sociais, nesta sexta-feira, 09, que o corpo da tia, permanecia no necrotério da referida unidade hospitalar e a pessoa enterrada por eles seria outra idosa de 87 anos. O caso foi registrado 144ª DP que irá apurar o ocorrido. Continua após o relato.

O DIA fez contato com o HSVP que enviou uma nota na tarde de hoje (09). Confira na íntegra! - "A direção do Hospital em nota sobre o noticiado pela imprensa no dia 07 de abril de 2021, esclarece que instaurou, tão logo tomou ciência, uma sindicância para poder apurar o fato. Todos os familiares foram contactados pelo hospital, que ofereceu total auxílio as famílias de imediato. Lamentamos profundamente a dor dos familiares pela perda de seus entes queridos e apura o equívoco feito pela funerária. Tão logo sejam apuradas mais informações, poderemos seguir com uma nova nota de esclarecimento".