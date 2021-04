Santo Antônio de Pádua: Preso suspeito por manter jovem, adolescente e um bebê em cárcere privado. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/04/2021 14:03

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito por manter em cárcere privado uma jovem de 23 anos, uma adolescente de 16 anos, e um bebê de um ano e nove meses, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações do 36º Batalhão de Polícia Militar, os agentes foram até uma residência no bairro Ferreira após o batalhão receber denúncias de uma ocorrência envolvendo violência doméstica. No local, uma mulher de 38 anos relatou aos militares que seu companheiro estaria mantendo seus filhos presos em um quarto do imóvel. Com auxílio de outras guarnições, os agentes dialogaram e convenceram o envolvido a liberar as vítimas. Ele teria se entregue, em seguida, inclusive dando as duas facas que estavam em seu poder aos policiais. O fato foi registrado na 136ª Delegacia de Pádua, onde o homem foi autuado com base no artigo 148 parágrafo 1º, inciso 1 e 4 do CP na forma da lei 11.340/06. O caso segue sendo investigado.