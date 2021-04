Em Itaperuna, beneficiários do Bolsa Família devem atualizar cadastro de antropometria. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/04/2021 13:31

ITAPERUNA - Atenção! Beneficiários do Programa Bolsa Família em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde), mais próxima de sua residência, a fim de realizar a atualização do cadastro de antropometria – registro das particularidades físicas dos indivíduos – como pesagem, medida, avaliação sobre desnutrição, dentre outros.

De acordo com Erika Pinho, coordenadora do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e do Bolsa Família da Saúde, essa atualização é realizada uma vez por semestre. “Durante o mês de março atendemos cerca de 30% das pessoas cadastradas. Precisamos que esse público procure a unidade de Saúde mais próxima, a fim de atualizar o cadastro”, reforça.

PÚBLICO ALVO: são crianças de 0 a 7 anos (masculino e feminino), mulheres de 14 a 44 anos e gestantes. É necessário levar o cartão de vacinação da criança!

Os beneficiários do Programa Bolsa Família podem procurar as UBS de bairros e distritos, de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h.

SERVIÇO

– Cadastro: atualização do cadastro de antropometria (peso, medida etc) para beneficiários do Bolsa Família

– Local: UBS de bairros e distritos

– Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h

– Público Alvo: crianças de 0 a 7 anos (masculino e feminino) | mulheres de 14 a 44 anos | gestantes

– Importante: é preciso levar o cartão de vacinação da criança