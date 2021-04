Cardoso Moreira: Suspeito é preso em casa por tráfico de drogas Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/04/2021 13:48

Cardoso Moreira - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Cachoeiro, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) cumpriram mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Nestor Marins. O suspeito foi localizado no endereço e acompanhou as buscas. Na ação, os agentes apreenderam 10 buchas e um pedaço de maconha, uma sacola contendo cocaína, pote de fermento químico, 10 pinos vazios, R$ 170, celular, tesoura, dois utensílios para medição, pote com tampa e várias embalagens para embalar drogas. Outro homem - sendo este de 39 anos - também estava no endereço durante os trabalhos.

O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. O envolvido mais novo foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Já o outro suspeito vai responder em liberdade por posse e uso de droga.