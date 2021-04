Miracema: Policiais do 36º BPM apreendem arma falsa; fuzil de plástico e papelão Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/04/2021 14:01

Miracema - Um simulacro de fuzil foi apreendido no bairro Santa Teresa, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) encontraram a réplica da arma em uma residência durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Quando os agentes chegaram ao local, um homem de 28 anos, que era alvo do mandado judicial, não estava em casa. Os militares entraram no imóvel com a autorização da mãe do suspeito. Foi encontrada também uma cartela com adesivos usados nas embalagens de drogas com a descrição de “DMT 3 maconha de R$ 50”. O caso foi registrado na 137ª DP.