Ex-prefeito de Itaperuna diz que deixou mais de R$ 60 milhões em caixa ao concluir sua gestão. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/04/2021 11:17 | Atualizado 13/04/2021 12:00

ITAPERUNA - O ex-prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, o Dr. Vinicius, afirmou ao DIA que o total de recursos financeiros em caixa, deixados em sua gestão, no dia 31/12/2020 foi mais de R$ 60 milhões.



De acordo com o ex-prefeito, no setor de Educação ficaram R$ 9.250.208,37 e na Assistência Social R$ 2.922.632,57. Em relação a Saúde, o valor em caixa teria sido de R$ 40,000,000,00. Já no que se refere ao Recurso próprio, Dr. Vinicius aponta que ficaram R$ 3.630.687,95 e em Royaties o valor de R$ 5 milhões.



- Dívidas deixadas pelos governantes anteriores de quase R$ 40 milhões e Alfredão só deixou sucata e buraco, disse o ex-prefeito ao DIA.



O DIA fez contato com o atual poder executivo municipal sendo informado que a primeira situação apurada pelas equipes do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, ao assumir o governo, foi logo após o fechamento dos balanços contábeis. Segundo a assessoria de Alfredão, estes levantamentos apresentaram um déficit financeiro de R$ - 48.815.722,38, considerando todos os empenhos a pagar até o exercício de 2020.