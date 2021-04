Adolescente é apreendido com grande quantidade drogas; arma e munições encontradas na ação. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/04/2021 11:37

ITAPERUNA - Um adolescente de 16 anos foi apreendido por fato análogo de tráfico e associação ao tráfico de drogas, no bairro Vale do Sol, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) se deslocaram ao local onde pessoas conhecidas por envolvimento com tráfico teriam sido vistas no terraço de um prédio de cor verde. Nenhum deles foi flagrado com nada ilegal. Já ao anoitecer, os militares foram ao Loteamento Bom Pastor e durante buscas teriam encontrado uma bolsa e uma sacola contendo um revólver de calibre 38 da marca Rossi, 23 munições de calibre 38 da marca CBC, coldre, 188 buchas de maconha, além de 2.023 pinos de cocaína.





Em ponto estratégico, os agentes monitoraram o jovem que ao perceber a presença policial teria corrido, se escondido no mato sendo depois localizado. Na tentativa de fuga ele deixou uma balança de precisão, pedra de crack, porção de cocaína, 160 papelotes e um sacolé contendo cocaína, sacolés e pinos vazios utilizados para embalar drogas, molho de chaves e R$ 53.



O adolescente admitiu ter escondido os materiais, mas não informou quem é o proprietário. Ele foi autuado no fato análogo aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 na 143ª DP e permaneceu apreendido à disposição da Polícia Civil.