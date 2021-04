Cambuci: Arma falsa é encontrada em quintal de residência durante ação. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/04/2021 12:11

Cambuci - Um simulacro de pistola foi apreendido no bairro Três Irmãos, em Cambuci, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) após denúncia de porte ilegal de arma de fogo foram à Avenida Cel. João Aguiar onde observaram um homem de 37 anos em atitude suspeita. A pistola falsa estava embrulhada em uma camisa guardada no quintal da casa do envolvido. O fato foi apresentado à 142ª DP onde a apreensão do objeto foi registrada e o homem foi liberado após prestar depoimento.