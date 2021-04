Santo Antônio de Pádua: Sem óculos, homem não identifica policial, oferece drogas e acaba preso. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/04/2021 12:36

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem de 25 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Morro da Caixa D’água, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram até a Rua Helena Chicrala verificar denúncias sobre a venda de entorpecentes. As equipes se posicionaram em um ponto estratégico e observaram que o suspeito estava sem óculos. Um dos agentes se aproximou do envolvido que, por ter problemas de visão, não reconheceu que se tratava de um policial e acabou oferecendo droga ao militar. O rapaz foi preso com 41 tiras de maconha que após perícia resultou em 141g. O jovem foi levado para a delegacia do município e autuado com base no artigo 33 da lei 11.343/06. Ele seria apresentado em audiência de custódia antes de possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde deve ficar à disposição da Justiça.