Porciúncula: maconha é apreendida durante buscas em veículo na RJ-220. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/04/2021 10:48 | Atualizado 14/04/2021 10:52

Porciúncula - O condutor - de 18 anos - de um veículo Ford modelo F350 foi abordado por policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) quando seguia no km 03 da Rodovia RJ-220, entre Porciúncula, no Noroeste Fluminense, e Tombos (MG). O jovem foi revistado e nada de ilegal encontrado. Durante buscas no automóvel, no porta luvas, dentro de uma caixa de carregador de telefone celular, havia um tablete e um cigarro de maconha com envelope de papel de seda. O rapaz assumiu a propriedade dos materiais. Ele foi autuado por uso e consumo de droga na 139ª DP e vai responder ao processo em liberdade.