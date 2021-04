Homem tenta se desfazer de objeto, mas é flagrado com crack e cocaína. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/04/2021 11:12

ITAPERUNA - Um homem de 50 anos foi flagrado com crack e cocaína quando andava pela Rua Pastor Joadir Pires Gonçalves, Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) se aproximaram do suspeito e o viram jogando algo ao chão. Os materiais foram recolhidos, um pino de cocaína e uma pedra de crack. O envolvido foi autuado por uso e consumo de drogas na 143ª DP, ouvido e liberado.