Santo Antônio de Pádua: Disque Denúncia Noroeste busca pistas sobre assassinato no bairro Farol. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/04/2021 11:25

Santo Antônio de Pádua - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar o homicídio de um homem - identidade ainda não revelada - ocorrido na manhã desta quarta-feira (14/04), no bairro Farol, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar (Pádua) foram à Rua Tobias Homem da Costa verificar um chamado de disparos de arma de fogo e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima morta caída ao chão. De acordo com a Polícia, o corpo apresentava uma perfuração provocada por tiros no rosto. Os agentes permanecem preservando o local até a remoção do corpo.



Uma equipe do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) foi deslocada para realizar a perícia no local do crime que será registrado e investigado pela 136ª Delegacia de Polícia de Pádua. Informações anônimas que levem ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.

Publicidade