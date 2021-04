Suspeito abandona drogas e radiocomunicador durante fuga, mas é identificado. Foto: reprodução internet

ITAPERUNA - Vinte e sete pinos de cocaína; três tabletes de erva seca aparentando ser maconha e um radiocomunicador foram apreendidos na parte alta do bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) durante incursão pela Rua Tenente José Pillar, no Morro da Faca, avistaram um suspeito que assustado, conseguiu fugir da abordagem, não sendo localizado na ocasião. O envolvido deixou o material ilícito para trás. Após registro de ocorrência ele teria sido identificado. Um inquérito policial deve ser instaurado na 143ª DP.