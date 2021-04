Legenda: Santo Antônio de Pádua: Adolescente de 15 anos é apreendido com droga durante ação do 36° BPM Crédito: Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/04/2021 16:24 | Atualizado 15/04/2021 16:53

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 15 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) que atuam no Serviço de Inteligência (P2) e nas equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1 e 2), após receberem informações sobre um jovem comercializando entorpecentes foram à Rua Jander André Cruz. De acordo com a PM, ao avistar a aproximação das viaturas o suspeito correu para dentro de sua residência, porém foi alcançado e encontrado com ele uma sacola contendo 40 pinos de cocaína (37,90 g) e R$ 14. No interior do imóvel estava outro jovem da mesma idade que foi levado como testemunha.

Denúncias de momentos antes da ocorrência apontavam que o adolescente estaria com outras pessoas ligadas ao tráfico andando armados na parte alta do bairro. O grupo estaria abordando veículos, determinado que os motoristas desligassem os faróis e acendessem as luzes internas como forma de intimidar os moradores, porém na tentativa de abordagem de uma das equipes uma pessoa fugiu em direção a uma mata no alto do morro da Cidade Nova, não sendo alcançado na ocasião. O caso foi registrado na 136ª DP, onde o menor infrator foi autuado por fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo liberado após prestar depoimento. Ele foi acompanhado pela conselheira tutelar.