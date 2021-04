Em Itaperuna, hoje é dia de vacinação de idosos com 65 anos ou mais. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 17/04/2021 06:30

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, informa que neste sábado, 17/04, será realizada a vacinação contra a Covid-19, em idosos com 65 anos ou mais, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos (CSRT) e nas UBS (Unidade Básica de Saúde), dos bairros e distritos.

No CSRT e nas UBS dos bairros a vacinação será de 09 às 14h. Já nos distritos a vacinação será de 09h às 12h. Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.

A SMS destaca que "Se você não se enquadra neste grupo, respeite o cronograma de vacinação contra a Covid-19. A sua vez vai chegar. A pandemia da Covid-19 não acabou. Por isso, a Prefeitura de Itaperuna pede à população que evite sair de casa. Precisou? Use a máscara".