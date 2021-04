Varre-Sai começa a vacinar idosos a partir de 62 anos contra a Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/04/2021 10:37

Varre-Sai - A Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde prossegue com a vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (19/04), a imunização contempla uma nova faixa etária: os idosos a partir de 62 anos. A aplicação das doses acontece das 8 às 14 horas, na Escola Municipal Carlos Magno Fabri Martins (Jardim da Infância). É necessário levar o Cartão do SUS e Cartão do Município.