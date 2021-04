Laje do Muriaé: Disque Denúncia busca pistas sobre os três homicídios do fim de semana. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/04/2021 11:20

Laje do Muriaé - O Disque Denúncia Noroeste está disponível para informações que levem a Polícia a desvendar os três assassinatos ocorridos no último sábado, 17, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram informados sobre vários disparos de arma de fogo e iniciaram as diligências. No Morro do Querosene foram encontradas duas vítimas mortas sendo um jovem de 19 anos e um adolescente de 16 anos. Eles teriam sido baleados quando estavam em uma moto Honda CG 150cc de cor preta.

Moradores disseram aos agentes que ouviram outros tiros vindos da parte mais alta. Em seguida, circulava a informação que uma pessoa havia dado entrada baleada no hospital do município. Os militares verificaram que um homem de 39 anos morreu instantes após ter sido atendido. Os corpos foram removidos no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML). O triplo homicídio foi registrado na 137ª Delegacia Legal de Miracema. Foram feitas várias buscas, mas nenhum suspeito pelas mortes havia sido localizado até a publicação desta reportagem. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho destes crimes podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.