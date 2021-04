No dia 31 de março, moradores de Guarnieri, em Italva, ficaram por aproximadamente 30 horas sem energia elétrica. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/04/2021 14:07

ITALVA - Basta a previsão meteorológica sinalizar chuva para diversos moradores do distrito de Guarnieri, em Italva, no Noroeste Fluminense, informarem que começam a se preocupar com a possibilidade de falta de energia elétrica como aconteceu na noite desta segunda-feira, 19. A localidade tem enfrentado recorrentes falhas no fornecimento do serviço e a última aconteceu por cerca de 7 horas. Residências, estabelecimentos comerciais e vias públicas ficaram sem luz aproximadamente das 19h até as 2h da madrugada desta terça-feira, 20. Moradores de algumas das principais vias como Avenida Nelson Cordeiro e Rua São Jorge sofrem com transtornos recorrentes registrados pelas constantes interrupções na energia elétrica. Crianças e idosos são geralmente os mais atingidos com os transtornos causados pela escuridão. Outros problemas enfrentados estão relacionados ao calor e mosquitos que atrapalham a maioria das pessoas em seu descanso noturno.

Nas redes sociais, a repercussão e indignação viraliza. Para tentar amenizar a noite sem dormir por conta da falta de luz, um morador, após um intenso dia de trabalho e que levanta às 7 horas para iniciar a nova jornada, desabafou dizendo que "Essa Enel é uma Piada! Se um cachorro mijar no poste acaba a luz", completou a postagem com emojis simbolizando os semblantes tristeza e outros de revolta.

Publicidade