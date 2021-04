Miracema: Homem é preso com arma escondida dentro do carro durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/04/2021 14:00

Miracema - Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Viradouro, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em patrulhamento pela Rua Jandira Alvim Braga tiveram a atenção voltada para o suspeito que estava em um veículo da marca VW/Fusca, cor branco. Ao realizarem a abordagem nada ilícito foi encontrado com ele, mas durante buscas no automóvel foi apreendida uma garrucha cal. 22 cano duplo com 06 munições intactas. O fato foi registrado na 137 DP para apreciação da autoridade policial e posteriormente na 136 DP onde o envolvido foi autuado com base no artigo 14 da Lei 10.826/03, sendo estabelecida fiança de R$ 1.100 que foi paga. O homem responderá ao processo em liberdade.