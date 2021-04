Santo Antônio de Pádua: Homem tenta fugir de abordagem, mas é preso por tráfico de drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/04/2021 10:29

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 41 anos foi preso por tráfico de drogas, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua São João Batista verificar informações que apontavam para a comercialização de entorpecentes. No local, ao perceber a presença dos agentes o suspeito fugiu dispensando uma chave ao chão, sendo alcançado por um dos militares. Ao ser indagado se havia algum material em sua casa, ele entregou 13 pinos de cocaína que estavam no telhado e permitiu buscas no imóvel. Foram encontradas 5 pedras de crack (0,5 gramas); alguns pinos embaixo de um barril e mais uma quantidade de pinos na calha da área de serviço, totalizando 57 pinos de cocaína, ( 37,7 gramas). Durante revista pessoal foi encontrado R$ 80. O fato foi registrado à 136 DP onde o envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele foi apresentado em audiência de custódia e possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.