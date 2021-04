Santo Antônio de Pádua: Jovem é flagrado com revólver municiado durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/04/2021 15:30

Santo Antônio de Pádua - Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Gabri, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) em patrulhamento na Ladeira Augusto Gabri observaram o jovem em atitude suspeita sendo realizado abordagem. Foi encontrado um revólver da Marca Taurus, calibre 32, municiar o com seis munições intactos. O fato foi registrado na 136ª DP onde o envolvido foi autuado com base no artigo 14 da Lei 10.826/03. Foi estipulada a fiança dé R$ 2.200 que foi paga e o rapaz responderá em liberdade.