Homem agride ex e é preso dormindo na casa dela após o registro da lesão corporal. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 21/04/2021 10:57

ITAPERUNA - Um jovem de 23 anos, suspeito de agressão, foi flagrado dormindo na casa da ex, no início da madrugada desta quarta-feira (20), em Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima de 26 anos havia registrado a lesão corporal na 143ª DP. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram ao endereço dela, mas o denunciado não foi localizado. Ao chegar em casa, a mulher se deparou com o ex dormindo na cama. Novamente os agentes foram acionados. O rapaz foi acordado e recebeu voz de prisão.

De acordo com a vítima, durante a noite, o envolvido pulou a janela de seu imóvel e a agrediu com socos no rosto, apertando sua garganta, além de ter acertado socos e chutes na porta. Havia medida protetiva na qual o agressor deveria manter distância da vítima. Ele foi autuado por violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal, permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.