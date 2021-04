Disque Denúncia Noroeste busca pistas sobre tentativa de homicídio no bairro Frigorífico. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/04/2021 11:32

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar a tentativa de homicídio de um homem de 32 anos, na noite desta quinta-feira (22), na Rua Francisco Abreu, bairro Frigorífico, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima foi socorrida ao Hospital São José do Avaí, após levar tiro no rosto. O projétil atingiu e atravessou o rosto do homem. Uma equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e o ferido recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. O paciente não corre risco de morrer. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) fizeram buscas no interior da residência do baleado, sendo encontrados vários pinos para embalar cocaína vazios. A tentativa de homicídio foi registrada na 143ª DP.

Apreensão de pinos vazios na casa da vítima. Foto: divulgação

