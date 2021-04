Bom Jesus do Itabapoana: Lançada campanha ‘Covid com Alimento na Mesa’. Divulgação/PMBJI

Por Lili Bustilho

Publicado 23/04/2021 15:00

Bom Jesus do Itabapoana - A campanha "Covid com Alimento na Mesa", que visa arrecadar doação de alimentos para pessoas em necessidade, em um momento sensível da economia devido às restrições causadas pela pandemia, foi lançada em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Ao tomar a primeira dose da vacina contra o "novo coronavírus", o vice-prefeito, Otávio Amaral, que tem 60 anos, lançou o ato solidário.

"A pandemia de Covid trouxe graves efeitos para a economia do mundo. Cresceu muito o desemprego e, com ele, vem a falta de renda, que traz a fome. Por isso, a gente pede às pessoas que estejam vindo se vacinar contra a Covid, seja em primeira ou segunda dose, que, se puderem, tragam uma cesta básica para doação. Se não puder doar a cesta básica, pode ser 1kg de alimento não-perecível", pediu Otávio, ao lado do prefeito Paulo Sergio Cyrillo e da secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo.

O vice-prefeito explicou que, em uma reunião nesta semana com lideranças religiosas do município, ficou acordado que as cestas não ficarão na Prefeitura, as doações serão levadas todos os dias, no fim da tarde, para a Igreja Batista, no Centro da cidade. Quando houver volume, as cestas serão repartidas entre os líderes religiosos bom-jesuenses, para serem distribuídas às pessoas em necessidade na comunidade. "Vamos ajudar, sejamos a semelhança de Deus. Vamos ficar unidos para reduzir a fome no município", disse Otávio.

