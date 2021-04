Trio preso: Ação do 29º BPM recupera mais de R$ 30 mil e pertences roubados de homem em MG. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 27/04/2021 13:33 | Atualizado 27/04/2021 13:54

ITAPERUNA - Três homens - 32, 33 e 36 anos - foram presos em flagrante com R$ 30.284,00 reais em espécie, um cordão de ouro, um revólver calibre 38, 15 munições intactas e dois celulares, na BR 356, próximo ao trevo que liga os municípios de Itaperuna e Natividade, no Noroeste Fluminense.

Os ocupantes de um veículo Fiat modelo Punto de cor vermelha foram abordados por policiais do 29º BPM, após a Sala de Operações (SOP) receber informação que um homem de 56 anos havia sido assaltado na localidade Perobas, em Patrocínio do Muriaé (MG) e que os suspeitos vieram sentido Itaperuna instantes após o cometimento do crime. Foi montado um cerco em toda a área e por meio de informações do modelo do automóvel e características, os agentes localizaram trio e encontraram os pertences roubados. O fato foi apresentado à 143ª DP, onde de acordo com a PM, o trio foi autuado com base nos artigos: 157, parágrafo 1º, inciso II, parágrafo 2º do inciso I do Código Penal Brasileiro (CPB); além do artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV da Lei 10.826/03.permaneceu preso aos cuidados da Polícia Civil.

