Bom Jesus do Itabapoana: apreensão de pistola falsa durante ação do 29º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/04/2021 07:55

Bom Jesus do Itabapoana - Uma réplica de pistola foi apreendida no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM foram à Rua João Ribeiro verificar informação que havia uma arma caída no chão. Durante buscas no local, os militares encontraram o simulacro da pistola. O dono da arma falsa não foi identificado. A apreensão de material foi registrada na 144ª DP.