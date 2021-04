Em Itaperuna, "evento" da prefeitura causa polêmica. Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:48 | Atualizado 28/04/2021 11:50

ITAPERUNA - Uma polêmica envolvendo um possível descumprimento de uma das medidas restritivas estipuladas por meio do decreto municipal 6445/2021, para conter a propagação da pandemia da Covid-19, se intensificou na manhã desta quarta-feira, 28, entre moradores de Itaperuna, a maior cidade do Noroeste Fluminense, inclusive, pelas redes sociais e grupos de Whatsapp. O questionamento de algumas pessoas ocorreu após a realização de um "evento" na noite da terça-feira (27/04) - com imagens divulgadas inclusive em perfis de funcionários da prefeitura - que mostram os preparativos do acontecimento que teria ocorrido com a presença de diversos cantores, entre outros participantes, em uma casa de shows do município. Nas fotos e vídeos postados na internet, os artistas, entre outros presentes, aparecem nos bastidores e durante o ensaio técnico vestindo uma camisa com o slogan: #EuAmoItaperuna



Nas imagens, várias legendas se referem a gravação de um "projeto musical" que estaria acontecendo devido a chegada do dia 10 de maio, data do aniversário de 132 anos de emancipação política administrativa de Itaperuna. Comentários em redes sociais ressaltavam também a falta do uso de máscaras pela maioria dos participantes. Continua após o vídeo.

A polêmica levantada por alguns munícipes seria com base no § 3º do ato normativo 6445/2021, que segue em vigor, e determina que "Ficam suspensas a realização de festas e eventos de qualquer natureza, sendo a vedação extensiva a: eventos culturais, de entretenimento e lazer; eventos de entretenimento, tais como shows, festivais culturais, festas etc; feiras de negócios e exposições; eventos corporativos, congressos, encontros de negócios, workshops, conferências, seminários, simpósios, painéis e palestras; eventos de caráter social, tais como casamentos, bodas, aniversários, formaturas, coquetéis, confraternizações, inaugurações, lançamentos, cerimônias oficiais, entre outros que sigam este mesmo formato (...)".



O DIA fez contato com a prefeitura. Confira na íntegra a nota de esclarecimento do poder executivo municipal: "A Prefeitura de Itaperuna informa que foi realizada a gravação de um clipe na Infinnity Hall para a celebração do aniversário da cidade, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19, como medição da temperatura, distanciamento e, também, testes rápidos de todos os presentes durante os trabalhos. O que ocorreu no local não foi festa, e todos seguiram rigorosamente as orientações de prevenção."



O DIA também fez contato também com um dos artistas que divulgou momentos da gravação em suas redes sociais. A assessoria de Matheus Melo informou que: "Primeiramente não houve evento algum; segundo não houve o uso de mascará, pois todos que estavam presentes fizeram o teste de covid, todos sem exceção, inclusive no insta do cantor está a foto com o resultado, e pra finalizar não teve público algum. Não foi evento algum, simplesmente foi a gravação de um clipe, que estamos trabalhando para a cidade". Segue a foto publicada pelo cantor com o resultado negativo do teste.

Matheus Melo divulgou foto com o resultado de seu teste de Covid-19. Foto: divulgação

