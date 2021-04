Polícia Civil pede: "Qualquer informação sobre tentativa de sequestro deve ser comunicada na delegacia". Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/04/2021 11:05

ITAPERUNA - Nas últimas 24 horas, estão sendo compartilhados massivamente nas redes sociais e grupos de whatsapp informações sobre um casal que estaria tentando sequestrar crianças em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Diversos internautas entraram em pânico tentando verificar a autenticidade do fato. De acordo com a 143ª Delegacia de Polícia, não há nenhum registro de ocorrência sobre o caso e nem de possíveis sequestradores. A Polícia Civil pede para que a população tenha muito cuidado para não repassar notícias falsas. No caso de qualquer crime, mesmo que seja tentado, o indicado é a vítima comparecer na delegacia para registrar o ocorrido. O telefone da 143ª Delegacia Legal de Itaperuna é o (22) 3822-7700.



Por não ter nenhuma ocorrência deste teor no município, a Polícia Civil está fazendo contato com possíveis vítimas para que possam esclarecer as publicações propagadas na internet. “Não divulguem e não repassem notícias sem a comprovação da origem ou se partir de algum órgão oficial que tem o dever e responsabilidade pela divulgação de qualquer fato”, alerta a Polícia Civil.