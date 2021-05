Firjan SENAI Itaperuna e Santo Antônio de Pádua têm vagas abertas para cursos gratuitos em três áreas. Divulgação/Firjan

Por Lili Bustilho

Publicado 01/05/2021 12:00

Jovens do Noroeste Fluminense que buscam apoio para entrar no mercado de trabalho contam com três cursos gratuitos nas unidades Firjan SENAI Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Em Itaperuna, as inscrições estão abertas para o curso de eletricista instalador predial e modelista; e em Pádua, a oportunidade é para eletricista industrial, profissão que pode ser beneficiada pelo novo Marco Legal do Gás, sancionado pelo Governo Federal com expectativa de atrair R$ 45 bilhões em investimentos no estado do Rio.

Os cursos ofertados nas unidades Firjan SENAI Itaperuna e Santo Antônio de Pádua preveem que o candidato esteja cursando ou já tenha concluído o 9º ano do Ensino Fundamental, além de ter entre 14 e 24 anos incompletos. Porém, o candidato, ao se inscrever, precisa ficar atentos ao pré-requisito do curso desejado, que possui critérios específicos, conforme descrito no Edital.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, com horários à tarde e à noite, dependendo do curso. O ensino será presencial, mas estará sujeito às medidas de combate à pandemia e dos decretos de restrição de cada município. Por isso, as aulas poderão ocorrer também no formato on-line, sendo necessário que o candidato tenha acesso à banda larga e a um computador ou notebook. Os cursos terão duração de cerca de um ano.

Profissões em alta - O curso de eletricista industrial, disponível na Firjan SENAI Pádua, é uma das profissões que podem ser beneficiadas pelo Marco Legal do Gás, cuja expectativa é de atrair uma diversidade de novas indústrias, com investimentos na ordem de R$ 45 bilhões no estado do Rio. O profissional estará capacitado para executar trabalhos de montagem e manutenção de instalações industriais, instalação de dispositivos, componentes e materiais, entre outras funções.

Já eletricista predial, na Firjan SENAI Itaperuna, poderá ser beneficiado pela área de construção civil, uma das maiores contratantes do mercado de trabalho. O profissional dessa área poderá atuar também de forma independente, elaborando pequenos projetos e fazendo melhorias e vistorias de instalações residenciais e comerciais.

Ainda na unidade de Itaperuna, o curso de modelista prepara o jovem para atuar na indústria de confecções, uma das mais proeminentes do Noroeste Fluminense. Ele vai transformar a criação dos estilistas em realidade, considerando questões como ergonomia, caimento dos tecidos e vestibilidade.

Confira o período de inscrições e início de cada curso disponível.

Firjan SENAI Itaperuna:

- Eletricista Predial: inscrições abertas até 28 de maio. O curso será de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Período: 7 de junho de 2021 a 14 de março de 2022.

- Modelista: inscrições abertas até 13 de maio. O curso será de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Período: 17 de maio de 2021 a 18 de maio de 2022.

Firjan SENAI Pádua:

- Eletricista Industrial: O curso será de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Período: 17 de maio de 2021 a 9 de maio de 2022.

