ITAPERUNA - Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Surubi, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam nas equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II) da 1ª Cia foram verificar informações sobre uma residência sendo utilizada para embalar entorpecentes e servindo como ponto de distribuição dos materiais. De acordo com a PM, com a autorização da moradora do imóvel, os militares iniciaram buscas. Na gaveta do armário havia uma bucha de maconha e um papelote de cocaína. No momento da apreensão, a mulher de 30 anos fugiu com a filha.



No terreno da casa os agentes desenterraram 474 papelotes e sete pedras de cocaína, duas balanças de precisão, aproximadamente 3.600 adesivos indicando os valores R$ 30 e R$ 50 para embalar a droga, sacolés vazios utilizadas para a comercialização e cerca de três mil pinos vazios para cocaína. Continua após vídeo.



As equipes retornaram à residência e encontraram no armário um rolo de sacola plástica, dois potes de fermento químico em pó, rolo de fita adesiva e um liquidificador – que o homem confessou ter comprado por R$ 500 para bater cocaína. O envolvido assumiu a propriedade de todos os materiais. Os policiais encontraram ainda um comprovante de depósito no valor de R$ 2 mil. Os materiais foram encaminhados à perícia e o resultado 377,83 gramas de cocaína, 0,52 gramas de maconha e 200 gramas de fermento químico em pó. O caso foi registrado à 143ª DP. O envolvido será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde deve ficar à disposição da Justiça.