29º BPM fecha o mês de abril alcançando Metas estabelecidas para os "Guardiões do Noroeste". Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/05/2021 17:36

ITAPERUNA - O 29º Batalhão de Polícia Militar, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, fechou o mês de abril com as Metas estabelecidas para os “Guardiões do Noroeste” alcançadas com resultados positivos. A referida Unidade Policial abrange os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá e os respectivos distritos.

De acordo com a Seção de Comunicação Social (P5), o indicador do Sistema Integrado de Metas (SIM) roubo de rua teve uma expressiva redução de 500%, se comparado ao mês de abril de 2020, sendo que poderiam acontecer até 05 casos e não ocorreram nenhum em toda área de atuação do 29º BPM. O indicador roubo de carga, que também é parte do sistema integrado de metas, se manteve com incidência zero. O indicador de letalidade violenta, apesar dos últimos registros, permaneceu no verde, pois havia uma meta de 09 casos dos quais não foram ultrapassados.



Ainda segundo o levantamento, ocorreu a redução de outros delitos que não pertencem ao sistema integrado de metas e concorrem nos índices de crimes em gerais, tendo como destaque a redução de 33% do roubo a estabelecimento comercial, 62% da tentativa de homicídio e 77% do total de roubos. As ações operacionais resultaram na apreensão 09 armas de fogo; 3,350kg de maconha; 5,375kg de cocaína e 14,94 gramas de crack. "Estes números demostram o empenho e dedicação dos nossos policiais, que mesmo diante das adversidades, estão se mantendo focados, firmes no objetivo principal da Corporação, que é “Servir e Proteger”!, " ressalta a P5.



O 29º BPM (Itaperuna-RJ) é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 ou WhatsApp (22) 9.9980-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias."



Informações anônimas sobre atos ilícitos ou que levem a Polícia a desvendar um crime ou a apreensões e prisões podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.